Cenário novo, dancinhas e animação: Ticiane Pinheiro compartilha os bastidores do Canta Comigo Teen 5

Está chegando! Não perca a estreia da nova temporada Reprodução/Instagram

O público não perde por esperar as novidades do Canta Comigo Teen 5! O reality estreia neste domingo (7), e Ticiane Pinheiro aproveitou o momento para compartilhar um vídeo super divertido dos bastidores do programa, com direito a cenário reformulado, looks diversos, muitas dancinhas com os candidatos e animação de sobra!

“As gravações do Canta Comigo Teen são muito animadas, a gente canta, dança e se diverte muito trabalhando. Não perca, viu? O programa está demais”, alertou a apresentadora na publicação.

Veja:

O Canta Comigo Teen 5 estreia neste domingo (7), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

No DNA! Veja quem são os jurados do Canta Comigo Teen com familiares talentosos:

