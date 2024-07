Duas candidatas representam o interior de São Paulo na estreia do Canta Comigo Teen 5

Alto contraste

Maju Singer (à esquerda) e Bruninha (à direita) são as forças do interior nessa temporada Divulgação/RECORD

Neste domingo (7), dois candidatos do interior de São Paulo vão se apresentar na grande estreia do Canta Comigo Teen. Bruninha, de 13 anos, mora em Sorocaba, e interpretará no palco do reality a canção Quando Chove, que ficou famosa em todo o Brasil na voz de Patricia Marx, nos anos 1990. A garota cresceu em um ambiente musical, já que seu pai tocava violão e cantava em casamentos. Com apenas 8 anos, Bruninha começou a ter aulas de piano e, aos 12, de canto. Toda a família possui o hábito de cantar e tocar instrumentos quando se reúnem e Bruninha, desde cedo, sempre participava desses encontros musicais.

Outro talento do interior do Estado, desta vez da cidade de Santa Gertrudes, é Maju Singer. Com 16 anos, ela vai tentar impressionar os 100 jurados no palco do Canta Teen com o sucesso Love of My Life, da banda Queen. A avó de Maju tem uma empresa de aluguel de Karaokê e incentivava a neta a cantar desde cedo. Maju entrou no Projeto Guri, onde começou a ter aulas de violão. O talento com a música lhe rendeu na escola o sobrenome “singer”, cantora em inglês. Os professores sempre incentivaram Maju a seguir no canto. A jovem talento já se apresentou em eventos e festas da região. Seu grande sonho é ser atriz de musicais.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Canta Comigo Teen 5 é apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro e vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, na tela da RECORD.