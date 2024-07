‘Faça o que ninguém faria por você’, reflete Rodrigo Faro nas redes sociais Apresentador do Canta Comigo Teen 5 chamou a atenção dos seguidores com conselho de ouro

Rodrigo Faro incentiva fãs com vídeo motivacional Reprodução/Instagram

Quem está na contagem regressiva para a próxima temporada do Canta Comigo Teen, que estreia neste domingo (7), se deparou com um vídeo para lá de motivador do apresentador Rodrigo Faro nas redes sociais. O público foi presenteado com mais uma reflexão daquelas que inspira a querer continuar!

“Se for para desistir, desista de ser fraco!”, escreveu o apresentador, que também fez uma observação importante: “Faça sozinho, faça desanimado, faça cansado, faça com medo. Apenas faça o que ninguém faria por você”.

Os fãs e seguidores do apresentador ficaram gratos pelos conselhos: “Rodrigo, obrigado pelo conselho”, comentou um fã. Outra internauta reforçou: “Faça por você aquilo que só você faria”.

A esposa do seu colega de trabalho, Celso Zucatelli, apresentador do Hoje em Dia, e jurada do Canta Comigo Teen, Ana Zucatelli respondeu: “Isso amigo!”.

Confira a publicação:

O Canta Comigo Teen 5 estreia neste domingo (7), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.