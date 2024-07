Esquenta |Do R7

Gilliard manda recado para os fãs do Canta Comigo Teen: ‘100 jurados com vocês′ O cantor apareceu nas redes sociais para divulgar a estreia do programa no domingo (7)

Alto contraste

A+

A-

Gilliard faz parte do painel de jurados mais animado da TV brasileira Edu Moraes/RECORD

Os especialistas do Canta Comigo Teen 5 estão contando os dias para a grande estreia do programa, neste domingo (7)! Gilliard marcou presença nas redes sociais do reality para convocar o público. Se liga!

“Olha aí, meus amigos! Faltam apenas quatro dias para o Canta Comigo Teen começar, hein? Não vamos perder. Todos os domingos, com Rodrigo Faro apresentando. Os 100 jurados com vocês”, disse o cantor, super animado.

Nos comentários, o pessoal também mostrou ansiedade: “Estou muito animada!”, disse uma seguidora. Rafa Rangel e Gabriel Thomaz, jurados do programa, também mandaram muito carinho para Gilliard: “Eu te amo”, escreveu Gabriel.

Veja a publicação:

Publicidade

O Canta Comigo Teen 5 estreia neste domingo (7), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

No DNA! Veja quem são os jurados do Canta Comigo Teen com familiares talentosos:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quando o talento vem de berço, o sucesso é indiscutível! Vários jurados do Canta Comigo Teen 5 têm familiares que mandam muito bem na arte. Duvida? Confira!