Giulia Garcia exalta candidatos do Canta Comigo Teen 5: ‘Vão mudar a indústria musical do Brasil’ A jurada falou sobre a nova temporada do reality e contou novidades da carreira

Giulia participa do reality musical pela segunda vez Reprodução/Instagram

Ela tem o coração do público desde pequenina, e agora, divide o carinho que recebeu do Brasil com as crianças e adolescentes do Canta Comigo Teen 5. Giulia Garcia compõe o quadro de especialistas do reality musical pela segunda vez! Em entrevista para o site oficial, a cantora soltou elogios para os candidatos e contou spoilers sobre a nova temporada, que estreia neste domingo (7).

“Toda vez que uma criança entra no palco, me sinto exatamente como ela, esperançosa, alegre, sabendo que aquilo é uma oportunidade. Quando elas não passam, minha vontade é dizer que está tudo bem, já recebi muitos ‘nãos’ quando era menor”, comentou a jurada.

Giulia diz que fica feliz de trabalhar com crianças, pois assim como elas, começou também muito cedo, quem não lembra da atriz em Chiquititas? Apesar da satisfação, ela sabe da responsabilidade em lidar com os sonhos dos pequenos: “Em todos os meus comentários, tento firmar que aquilo ali não é um ‘não’ para a vida inteira, é para uma apresentação, e com certeza vem outras oportunidades. Às vezes esse ‘não’ vai abrir uma porta para ela, para ir em outro lugar, conhecer novas pessoas e se aprimorar”.

A jurada contou que precisa se segurar para não apertar o botão em todas as apresentações: “Dá vontade de cantar com todo mundo, mas o que me faz cantar com elas é o risco, não me importo se às vezes elas não acertam uma nota, só de se arriscar, de escolher uma música que vai mostrar toda a potência vocal que ela tem, para mim já está bom”, explicou.

Temporada bombástica

Segundo Giulia, o programa está imperdível, e ela soltou um spoiler: “Teve uma criança que me surpreendi, porque ela falou assim, eu sei que vocês torcem por mim o tanto quanto eu torço por mim, ela entendeu tudo sobre esse programa. Quando a gente fala um ‘não’, às vezes não é para dizer que é ruim, é porque a gente sabe que a criança consegue fazer melhor”.

Ela também revelou o que o público pode esperar da nova edição: “Coisas bombásticas, eu já participei de uma temporada do Canta Comigo Teen, mas nessa temos vozes tão jovens e tão maravilhosas, até me arrepia, porque são vozes de crianças que vão mudar a indústria musical do Brasil”, exaltou.

A carreira de Giulia segue plena! A jurada divide o tempo entre o foco nos estudos da faculdade de cinema, e a carreira musical: “Quero muito gravar uma música, toda vez que venho para o Canta Comigo Teen, me lembro que tenho uma paixão bizarra por música. E quero gravar músicas com certeza esse ano”.

O Canta Comigo Teen 5 estreia neste domingo (7), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Publicidade 1 / 8 google-news

