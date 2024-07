Interior de Goiás será representado na primeira classificatória do Canta Teen Jackeline Santos, de 12 anos, vai encarar o painel de 100 jurados com o clássico Chalana, de Almir Sater; não perca

Jackeline Santos, representará o município de Mineiros, no interior do estado de Goiás Divulgação/RECORD

O episódio de estreia do Canta Comigo Teen 5 vai ter candidatos de diversas partes do Brasil! A jovem cantora Jackeline Santos, representará o município de Mineiros, no interior do estado de Goiás.

Jack recebeu influências musicais e inspirações desde muito pequena e começou a seguir o caminho dos pais. Sua mãe, quando criança, teve uma dupla com o irmão, e o pai tinha uma banda de forró.

Os dois incentivam muito Jack, que com apenas 4 anos se apresentou na Festa do Cupuaçu. Na ocasião, a pequena venceu a competição e ganhou uma bicicleta como prêmio. Atualmente ela tem uma dupla com seu irmão Jeff.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.

Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, na tela da RECORD.