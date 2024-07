Jurados estão ansiosos para a estreia do Canta Comigo Teen neste domingo (7)

Alto contraste

Jurados do Canta Teen 6, Adriana Freitas, Ana Dutra, Jão e Rodrigo Teaser (na ordem) estão ansiosos pelos novos talentos da música RECORD/Antônio Chahestian

Os jurados do Canta Comigo Teen estão ansiosos para a nova temporada do reality musical, que estreia neste domingo (7), a partir das 18 horas, na tela da RECORD.

Adriana Farias, Ana Dutra, Jão e Rodrigo Teaser já começaram a contagem regressiva para esse grande momento, que terá a participação de candidatos de vários cantos do Brasil, como interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, interior de Goiás e até da Paraíba.

O repertório do programa também promete! Entre os hits que marcaram época e serão interpretados no palco, vale destacar o sucesso Love of My Life, da banda Queen; Quando Chove, de Patrícia Marx; As Andorinhas, do Trio Parada Dura; Estúpido Cupido (Celly Campello); Chalana (Almir Sater); Quando (Roberto Carlos); Amores Extraños (Laura Pausini); entre outros!

Conheça todos os jurados do Canta Comigo Teen 5:

