Esquenta |Do R7

Markinhos Moura inicia a contagem regressiva para a estreia do reality: ‘Aguardo vocês lá!’ O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar neste domingo (7), a partir das 18 horas, na tela da RECORD

Alto contraste

A+

A-

O jurado fez parte do painel na sexta temporada do Canta Comigo Edu Moraes/RECORD

Os jurados já estão ansioso para a grande estreia do Canta Comigo Teen 5! Markinhos Moura deu o pontapé inicial para a contagem regressiva do reality musical e intimou o público para o lançamento da nova temporada no domingo (7): “Aguardo vocês lá!”

Markinhos fez parte do painel de especialistas do Canta Comigo 6 e tomou gosto pelo programa! Agora, o jurado vai debutar na versão teen do reality. Temos certeza que ele vai amar!

Veja a publicação:

O Canta Comigo Teen 5 estreia neste domingo (7), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.