Fofurômetro explodiu! Robinson Monteiro posta foto ao lado das filhas e público reage

Robinson Monteiro recebe elogios ao publicar foto com as filhas nas redes sociais Reprodução/Instagram

Em clima de estreia do Canta Comigo Teen 5, que acontece neste domingo (7), na RECORD, os juralindos já começaram um aquecimento! Como no reality o fofurômetro está sempre em alta, o cantor Robinson Monteiro mostrou aos internautas que na sua casa não é diferente, ao posar com as duas filhas.

“Nossas meninas, Laurinha e Rafinha! Muito amor. Fazê-las feliz é e sempre será o maior objetivo das nossas vidas, filhas amadas”, escreveu Robinson.

Nos comentários, o público interagiu: “Ah, Anjo, suas meninas são lindas!”. Outra seguidora elogiou: “Lindas!”

A jurada do Canta Comigo Teen, Ana Zucatelli, também reagiu à publicação do colega.

Veja a publicação:

O Canta Comigo Teen 5 estreia neste domingo (7), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.