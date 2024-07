Ricardo Hora elege fatores indispensáveis para os candidatos mandarem bem no Canta Comigo Teen

Alto contraste

O programa estreia neste domingo (7); não perca!

Ricardo Hora exala carisma e talento! Nas redes sociais, o jurado do Canta Comigo Teen encanta os fãs com covers impecáveis. Para dar uma ajudinha aos futuros candidatos do reality musical, o cantor elencou dicas de milhões para uma apresentação nota máxima. Ricardo também repercutiu a nova temporada, que estreia neste domingo (7)!

Ele adiantou: “Está incrível, a gente conseguiu encontrar participantes que entregam o que são de verdade, não apenas pela voz, mas pela interpretação e história de vida, para quando a gente tá ouvindo eles cantando, sentir aquela emoção”.

Ricardo explicou que na versão de adultos, os candidatos são mais sérios e buscam construção de carreira, já no teen, é mais descontraído: “Além deles serem ótimos cantores, querem se divertir e emocionar as pessoas. Sabe se lá se vão seguir ou não a carreira musical, mas estão lá para aproveitar o momento. Não é só competição”, explicou.

Para uma apresentação nota 100, o jurado aconselhou os participantes a focarem em três fatores: técnica, emoção e diversão. “Além de cantar bem, porque sou muito rígido, tem que ter emoção, se não tiver emoção é o mesmo que nada. E não é apenas cantar bem, com técnica, é passar o que a música diz, ter uma ótima apresentação e se divertir, isso é essencial”, alegou.

O jurado participa do painel nas duas versões do programa, e criou amizade forte com vários jurados do reality: “O Canta é uma reunião de pessoas de vários estilos diferentes, pessoas que não são do mesmo nicho, mas estão reunidas para fazer um show. De identidades diferentes, mas que amam a música”, contou.

Ricardo ainda não participou do Duelo de Jurados do programa, mas deixou uma dica para a produção sobre o tema que adoraria soltar a voz e com quem: “Se eu fosse cantar, com certeza seria ‘Divas’, obviamente, é o estilo que eu mais canto, Whitney Houston, Aretha Franklin, Stevie Wonder, são músicas soul, meu repertório. Para o embate, ou Izzy, ou a Nalla, seria bem forte, bem pegado!”

O Canta Comigo Teen 5 estreia neste domingo (7), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem são os 100 jurados do Canta Comigo Teen 5:

conheça cada um dos jurados do Canta Comigo Teen 5!