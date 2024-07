Rio Grande do Sul estará presente na estreia do reality musical deste domingo (7) A jovem gaúcha Raiany, de 12 anos, canta sucesso de Laura Pausini; não fique de fora

Alto contraste

A+

A-

A jovem natural de Três Passos, no Rio Grande do Sul, vai marcar presença na estreia do Canta Comigo Teen

Raiany de Freitas, de 12 anos, natural de Três Passos, no Rio Grande do Sul, marcará presença na estreia do Canta Comigo Teen, neste domingo (7). Ela vai subir no palco do reality para cantar o sucesso internacional Amores Extranõs, de Laura Pausini.

A jovem nasceu numa família que ama a música. Suas maiores inspirações são o bisavô, já falecido, que tocava gaita, e seu pai. Com apenas 8 anos, já participava do seu primeiro concurso de prenda no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), e ainda se apresentava em escolas e festivais regionais. Ela não esconde que está ansiosa para fazer a melhor apresentação de sua vida no palco do Canta Comigo.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.

Publicidade

Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, na tela da RECORD.