Robinson Monteiro faz releitura de hit gospel em black music Jurado do Canta Comigo Teen mostrou por que é tão querido pelos fãs do reality musical da RECORD

Desde 2018 como jurado, Robinson Monteiro é aclamado pelo público RECORD/Antônio Chahestian

O cantor Robinson Monteiro deu um verdadeiro presente para os fãs da música gospel nas redes sociais! O jurado do Canta Comigo Teen 5 fez uma releitura de um hit em black music.

Os seguidores aplaudiram e cantaram junto! “Esse é o Robinson raiz, black music! Sempre com a melhor voz”, comentou um fã. “Sempre vai ter meu respeito”, completou outro.

Com momentos inesquecíveis desde a primeira temporada do Canta Comigo Teen, Robson se juntará a outros 99 jurados no programa apresentado por Rodrigo Faro, que promete levar aquela dose de emoção e fofura para os domingos da RECORD.

Confira a postagem:

Conheça todos os jurados do reality musical!

share Os candidatos idolatram e o público ama: conheça cada um dos jurados do Canta Comigo Teen 5!

O Canta Comigo Teen 5 estreia no próximo domingo (7), na tela da RECORD, às 18h.