Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro comandam a nova temporada do Canta Comigo Teen na RECORD

Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro comandam a nova temporada do Canta Comigo Teen

Neste domingo (7), estreia a 5ª temporada do Canta Comigo Teen, sob o comando de Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro. A nova edição está repleta de crianças e adolescentes talentosíssimos, todos em busca de um sonho e da conquista do prêmio de R$ 200 mil.

Na disputa, talentos de todo o país, entre 9 e 16 anos, vão mostrar suas habilidades musicais, cantando os mais variados hits.

O apresentador Rodrigo Faro está ansioso para o programa começar: “Eles estão de volta! Tenho certeza que o público vai se emocionar com essa temporada, que está recheada de histórias incríveis, de superação, reviravoltas e muita música boa”.

Ticiane Pinheiro, que divide o comando da atração com Faro, não consegue esconder a animação para a estreia de mais uma edição do reality musical infantojuvenil. “O programa se supera a cada ano! Uma emoção atrás da outra. Fico feliz em saber que temos muitas crianças talentosas no nosso país. O público vai acompanhar um programa recheado de amor, de humor, de emoção e de alegria”, comemora a apresentadora.

Lembrando que os pequenos cantores precisam empolgar o painel de 100 jurados para terem a possibilidade de avançar na disputa. Se qualquer um deles gostar da performance do candidato, pode se levantar e, da própria cabine, cantar com o competidor. Quanto mais técnicos em pé, mais pontos o participante consegue acumular. Quem chegar na final e vencer, leva para casa o prêmio de R$ 200 mil.

Na primeira classificatória, os candidatos vão apresentar shows inesquecíveis, com as músicas: Quando Chove (Patrícia Marx); Daqui Pra Sempre (Manu e Simone Mendes); As Andorinhas (Trio Parada Dura); Love of My Life (Queen); Era uma vez (Kell Smith); Estúpido cupido (Celly Campello); Chalana (Almir Sater); Quando (Roberto Carlos); Amores Extraños (Laura Pausini); Voilà (Barbara Pravi) e muitas outras.

O público pediu e o Duelo de Jurados vai acontecer no Canta Comigo Teen também! A galera de casa vai formar o maior painel de jurados do mundo em um confronto de arrepiar! A cada programa, dois jurados vão ser sorteados para duelar no palco e quem vai decidir quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.COM. Esses embates musicais prometem ser emocionantes, inesquecíveis e muito divertidos.

Na edição passada, exibida em 2023, o fenômeno Clarinha Teixeira venceu a competição. Com a canção Sangrando, de Gonzaguinha, levantou, mais uma vez, os 100 jurados do painel. A jovem foi para o primeiro lugar do Top 3 e encarou a votação do público, tornando-se campeã com 50,18% dos votos.

Canta Comigo Teen 5 nas Plataformas Digitais

O programa estará disponível no PlayPlus, com as íntegras das edições da atração. No portal R7.com, os internautas acompanham entrevistas exclusivas, melhores momentos, galerias de fotos e reportagens especiais sobre o dia a dia do reality, além de votar em quem deverá ser o vencedor.

O público pode interagir com a atração com comentários na hashtag #CantaComigoTeen pelas redes sociais e os melhores são exibidos na tela da TV. Já no TikTok e Instagram, os usuários acompanham uma cobertura especial do Canta Comigo Teen 5, e encontram diversos challenges exclusivos com os participantes e jurados. Um filtro do programa no Instagram permite que o público também solte a voz e mostre que sabe cantar. As melhores performances também vão para a tela do programa.

A web estará recheada de quadros, como: Spoiler do Dia, com Rodrigo Faro; Canta ou Não Canta?, Resumo do Dia com Caju e Castanha; Depoimentos dos candidatos nota 100; Todo mundo Canta e você não Canta, onde o humorista Rodrigo Cáceres pergunta, de forma bem descontraída, aos outros jurados qual música que todo mundo canta e esse jurado não; Quando eu era Teen - em que alguns jurados vão contar suas vivências com a música quando eles eram teens; Bastidores com a Tici e ainda o Tutorial dos Jurados – onde eles dão dicas para quem quer ser cantor

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959–2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 estreia neste domingo (7), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Conheça os 100 Jurados do Painel de Especialistas:

