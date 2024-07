Esquenta |Do R7

Ticiane Pinheiro fala sobre a nova temporada do Canta Comigo Teen: ‘Expectativa bem alta!’ A apresentadora repercutiu a estreia do programa, que acontece neste domingo (7)

Tici está prontíssima para a estreia! Reprodução/Instagram

Segura a ansiedade! Ticiane Pinheiro, apresentadora do Canta Comigo Teen 5 com Rodrigo Faro, comentou sobre as expectativas para a grande estreia da temporada nas redes sociais. Enquanto ajustava os últimos detalhes da maquiagem e cabelo para a gravação, a loira soltou o verbo e chamou o público para prestigiar o programa neste domingo (7)!

“Minha expectativa está bem alta! Acho que cada programa que a gente traz aqui para vocês é uma surpresa nova, uma emoção diferente, as crianças nos surpreendem a cada programa. Estou muito animada”, revelou.

Nos comentários, os seguidores se mostraram bastante ansiosos e exigentes: “O último Canta Comigo Teen foi potente demais, a melhor final que já teve. Essa edição tem o dever de vir tão forte quanto a última”, disse um internauta. “Vai ser lindo”, escreveu outro.

Veja:

O Canta Comigo Teen 5 estreia neste domingo (7), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre sete momentos em que o fofurômetro explodiu no Canta Comigo Teen:

