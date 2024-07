Esquenta |Do R7

Ticiane Pinheiro repercute estreia do Canta Comigo Teen 5 Apresentadora publicou a data do programa nas redes sociais

Tici comanda o reality ao lado de Rodrigo Faro Reprodução/Instagram

Se você já estava com saudade do reality musical, não se preocupe: o Canta Comigo Teen 5 estreia neste domingo (7)! Crianças e adolescentes vão aparecer na tela da RECORD tentando conquistar o coração dos 100 jurados do programa. Ticiane Pinheiro comanda o reality ao lado de Rodrigo Faro, e já mostrou animação nos preparativos.

Os preparativos estão a todo vapor! Reprodução/Instagram

A apresentadora publicou stories com a data de estreia da nova temporada, que promete performances incríveis, muita emoção, Duelo de Jurados e fofurômetro explodindo!

O vencedor ou vencedora da temporada leva para casa o troféu do programa e um prêmio de R$ 200 mil. Entre os vencedores das edições anteriores estão: Clarinha Teixeira, Emmanuel Ferraro, Kássia Santos e Sidinho.

O Canta Comigo Teen 5 estreia neste domingo (7), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.