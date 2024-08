Adriana Farias se emociona ao relembrar início de carreira: ‘Chorei aqui’ Jurada participou do quadro Quando Eu Era Teen nas redes sociais do reality musical e fez grandes revelações sobre a sua trajetória; confira! Novidades|Do R7 16/08/2024 - 13h53 (Atualizado em 16/08/2024 - 13h55 ) ‌



Adriana Farias participa do quadro Quando Eu Era Teen e emociona internautas Reprodução/Instagram

Adriana Farias deu os primeiros passos na música na adolescência e entende bem o sentimento de cada candidato no Canta Comigo Teen 5. A cantora, compositora, violeira e jurada do reality musical da RECORD contou em uma rede social um pouco de como tudo começou no quadro Quando Eu Era Teen.

Ela revelou que começou a soltar seu vozeirão no modão aos 9 anos de idade. “Quando alguém queria me achar no interior tinha que me procurar no meio do pasto, porque eu ficava cantando para as vacas. Elas eram meu público na época”, contou.

Adriana gravou seu primeiro disco aos 11 anos, e três anos depois já gravava o segundo. Ela também falou que, naquela época, seu nome artístico era ‘Anaína’. “Tínhamos muita influência da cultura tupi-guarani e eu queria colocar um nome diferente. O nome significa cachoeira de águas cristalinas”, explicou a violeira.

Como se não bastasse toda sua experiência com a música, a compositora revelou que chegou a fazer de uma trupe de circo. “Fazíamos itinerante pelo Brasil todo. Foi uma época ótima”, disse.

A cantora ainda relembrou a adolescência, quando foi backing vocal de grandes artistas, como Leandro e Leonardo e Fábio Júnior.

Ao assistir à entrevista exclusiva para as redes sociais e rever sua trajetória de sucesso, a violeira não se conteve: ‘Ai que emoção, seus lindos, chorei aqui vendo esse vídeo. Meu coração brutão tá molinho”, avisou.

Confira a postagem:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD.