Alerta de emoção! Veja o que vai rolar na última classificatória do Canta Comigo Teen Mais 10 jovens talentos embarcam na competição musical em busca das melhores notas



O programa vai ao ar neste domingo (25), a partir das 14 horas Edu Moraes/RECORD

A reta final do Canta Comigo Teen está se aproximando! Neste domingo (25), vamos acompanhar a última classificatória da temporada. O público pode aguardar muitas emoções, candidatos talentosos, Duelo de Jurados de tirar o chapéu, convidado especial no painel e animação de sobra!

A playlist está mais diversa do que nunca, olha o que os candidatos vão trazer: Vá Para o Inferno com Seu Amor, de Milionário & José Rico; Hound Dog, de Elvis Presley; Menino das Laranjeiras, de Elis Regina; Amor Perfeito, de Claudia Leitte; All I Ask, de Adele; Flor de Tangerina, de Alceu Valença; Only Hope, de Mandy Moore; You’re Still The One, de Shania Twain; Minha Estrela Perdida, de João Paulo & Daniel; Redescobrir, de Elis Regina, e muito mais!

O painel vai ficar ainda mais estrelado com a presença do jurado especial Kiko Zambianchi! Dono de clássicos como Primeiros Erros (Chove) e Manchas e Intrigas, ele conta com sete álbuns de sucesso. Com quatro décadas de amor à música, o artista vai usar sua expertise para julgar os jovens talentos do episódio.

Durante o episódio, os fãs do reality também vão ser presenteados com um Duelo de Jurados incrível. Quem serão os especialistas sorteados? O palco desta temporada já recebeu Isabella Gaspary e Laura Carolinah, Lorena Tucci e Nichollas Torres, Rodrigo Teaser e Robson Moura, Júlia Rezende e Flavinha, Graça Cunha e Izy Mistura, Ovelha e Markinhos Moura, Saimon Bola e Gui Cruz. Lembre-se de votar muito no R7.com e ajudar seu favorito a vencer o duelo!

Quer saber quem são os participantes da última classificatória? Aí vai: Angel, Bibi Valverde, Davi Sertanejo, Dudah, Felipe Sonnesso, Giulia Carrieri, Menorzim Vaqueiro, Marina Millano, Mari Palácio e Roberta Vitória.

Para quem vai sua torcida?

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

