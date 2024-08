Alerta de gargalhadas! Reveja sete memes do Canta Comigo Teen Candidatos e jurados protagonizaram cenas muito divertidas durante a temporada Novidades|Do R7 14/08/2024 - 17h22 (Atualizado em 15/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Será que você consegue segurar o riso? Reprodução/PlayPlus

O Canta Comigo Teen é uma verdadeira fábrica de memes! A cada novo episódio, momentos super divertidos ganham o coração do público e fazem a barriga dos fãs doer de tanto rir. Nas redes sociais do programa, existe uma coletânea de cenas engraçadas da temporada, e juntamos todas neste artigo para você gargalhar com a gente. Se liga!

Quando uma criança te chama de tia pela primeira vez:

Na estreia do reality, Rodriguinho queria saber se Bea Duarte tinha apertado o botão para sua apresentação. O menino perguntou: “Tia Bea, a senhora cantou comigo?” Todo o painel caiu na risada, afinal, a artista está no auge dos 26 anos, e não tem o costume de ouvir alguém chamá-la de tia ou senhora. De qualquer forma, o momento foi fofo e ela levou numa boa!

Veja :

“Vou estudar com minha amiga”:

Heloisa Dourado ama sertanejo, e levou o berrante para a performance no reality. Nos bastidores, ela fez Ticiane Pinheiro experimentar o instrumento! O resultado não foi muito satisfatório, mas o meme ficou ótimo.

Publicidade

Confira :

Eu mostrando minhas habilidades para a família:

Duda Pacheco fez uma performance linda de Era uma Vez, canção de Kell Smith e garantiu 86 pontos. Mas o que ela fez em seguida, encantou o painel inteirinho! A jovem dublou vários personagens, entre eles o Cebolinha, a voz do Google e o Bob Esponja. Os jurados não se aguentaram de tanto rir!

Publicidade

Olha só:

Quando encontro uma criança muito fofa:

Zé Mateus fez o fofurômetro explodir com seu carisma! O garoto tem nove anos e surpreendeu a todos com sua inteligência e respostas rápidas. Mari Belém disse que ele era tão fofo que gostaria de amassá-lo igual um purê de batata. O painel achou graça da fala da jurada, mas o que levou a galera à loucura foi a resposta dele: “Eu não sou batata, sou pedra, forte! Aqui não é mole, o chicote estrala!”

Publicidade

Se liga:

Quando falta apenas um jurado para conseguir o 100:

Robson Moura se mostrou ‘desolado’ quando foi chamado para o Duelo de Jurados contra Rodrigo Teaser. O momento foi eternizado em uma sequência de memes muito divertidos nas redes sociais!

Clique na setinha e veja as variações do meme:

Quando encontro minha melhor amiga:

Duda Martin foi um acontecimento no quarto episódio! A jovem chegou toda animada, levantou 95 especialistas com Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, e deu um show de carisma. Quando Faro apareceu no palco para conversar com a garota, foi surpreendido: “Eu tô melhor agora, de falar com esse apresentador maravilhoso!” Rodrigo também entrou na brincadeira!

Assista:

Quando minha amiga pede cola na prova:

Quem nunca se confundiu com matemática? Maria Clara fez os jurados gargalharem com um bate-papo com Rodrigo Faro. O apresentador perguntou se ela tinha contado quantos especialistas cantaram com ela, e a jovem respondeu: “Quanto é 100 menos três?” A cena virou meme na hora!

Confira:

Curtiu relembrar esses momentos engraçados? Nas redes sociais do reality que tem muito mais!

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Para todos os gostos! Inspire-se nos looks do Canta Comigo Teen: