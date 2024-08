Allan Vilches entrevista Simone Luiz no Canta Comigo Teen e enaltece amizade de 25 anos com a artista Os jurados são cantores líricos e se conheceram na época que cursaram a Escola Municipal de Música de SP Novidades|Do R7 07/08/2024 - 13h39 (Atualizado em 07/08/2024 - 13h39 ) ‌



Eles tiveram um bate-papo divertido com direito a palinha Reprodução/Instagram

Já imaginou trabalhar com um amigo de longa data? Allan Vilches e Simone Luiz tiveram o prazer de se encontrar novamente no painel do Canta Comigo Teen como jurados. Ambos têm carreira sólida na música lírica e se conheceram na época em que cursaram a Escola Municipal de Música de São Paulo (SP). O especialista entrevistou a amiga nos bastidores de gravação e eles relembraram a amizade.

Allan publicou vídeo nas redes sociais com a parceira e escreveu: “Neste painel tem de tudo, incluindo alguns cantores líricos. Nós treinamos as nossas cordas vocais para produzir notas precisas e ressonantes. Controlamos a pressão do ar e a tensão das cordas vocais para atingir as notas desejadas, ajustando a ressonância e a abertura da garganta para criar um timbre rico e melodioso”, explicou.

Ele também falou sobre a jurada: “A Simone é minha parceira de trabalho desde os tempos da Escola Municipal de Música, isto há uns bons 25 anos. [...] Realmente foi uma surpresa agradabilíssima poder reencontrá-la no júri deste programa incrível e conviver com a sua alegria tão espontânea.”

Os amigos conversaram sobre os momentos favoritos nos palcos e rolou até palinha de O Fantasma da Ópera!

Confira:

