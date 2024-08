Allan Vilches mostra rotina puxada de exercícios para a voz com a fono do Canta Comigo Teen, Catiana Gomes O tenor e a especialista detalharam os diversos métodos de aperfeiçoamento vocal Novidades|Do R7 21/08/2024 - 17h42 (Atualizado em 21/08/2024 - 17h42 ) ‌



Os dois são amigos do painel e se conheceram por meio do reality Antonio Chahestian/RECORD

Para manter a voz impecável, cantores profissionais precisam passar por uma verdadeira rotina de treinos com ajuda de um profissional fonoaudiólogo. Amigos do Canta Comigo Teen, Allan Vilches e Catiana Gomes mostraram alguns dos exercícios usados no aperfeiçoamento vocal dos artistas.

Allan disse: “Nos encontramos no painel de jurados do Canta Comigo e agora firmamos esta parceria profissional para que a minha carreira seja mais longeva e cheia de saúde vocal. Ela só é a melhor fono que existe!”

Eles publicaram vídeo nas redes sociais mostrando diversos métodos usados, e o tenor até brincou: “Numa única consulta ela me eletrocutou, trabalhou a minha respiração, a dinâmica e a voz.”

A jurada adiantou: “Faça com intenção! Cantar dá trabalho!”

‌



Veja:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

