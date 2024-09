Ana Zucatelli e Ticiane Pinheiro registram encontrinho na RECORD A jurada do Canta Comigo Teen assistiu à gravação da apresentadora no Hoje em Dia Novidades|Do R7 11/09/2024 - 13h13 (Atualizado em 11/09/2024 - 13h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Elas fizeram vídeos e fotos do momento Reprodução/Instagram

Mais que amigas, friends! Ana Zucatelli e Ticiane Pinheiro se encontraram na RECORD e aproveitaram para atualizar as novidades. A jurada do Canta Comigo Teen foi buscar o marido, Celso Zucatelli, na emissora e acabou ficando para a gravação da apresentadora no Hoje em Dia.

Ana publicou o encontro nas redes sociais e escreveu: “Fui buscar o Celso na RECORD e descobri que minha amiga mais que querida, Tici, estava gravando! Imagina se não fomos direto para o estúdio! Te amo, amiga! Você brilha sempre!”

Celso também apareceu nas fotos, encontro de milhões!

Veja:

‌



A segunda semifinal do Canta Comigo Teen vai ao ar neste domingo, a partir das 18h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.