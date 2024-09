Anna Maz faz aniversário e recebe carinho dos jurados do Canta Comigo Teen A campeã do Canta Comigo 4 completou 24 anos e celebrou com postagem nas redes sociais; confira! Novidades|Do R7 07/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h00 ) ‌



Tem aniversariante no painel de especialistas do Canta Comigo Teen! A jurada Anna Maz comemorou seus 24 anos com uma publicação especial nas redes sociais. Além dos elogios do público, ela também recebeu o carinho dos companheiros do reality musical: “Parabéns, sua maravilhosa! Que você possa sempre estar rodeada de quem te ama”, comentou Helleno.

Seguindo os elogios do time do reality musical, Nina Guimarães também se fez presente. “Parabéns lindeza! Muitas felicidades sempre”, comentou a jurada. Quem também deixou seu carinho foi o ator Nicholas Torres, com a mensagem de parabéns seguida por muitos corações.





A cantora ainda recebeu comentários de competidores do Canta Comigo Teen. “Que linda! Meus parabéns”, comentou Maria Clara, que impressionou os 100 jurados na última qualificatória.

Os fãs fizeram questão de demonstrar todo o amor que sentem por Anna. “Muito rock’n’roll pela frente”, comentou um seguidor. “24 anos encantando o mundo”, completou o outro.

Confira a publicação:

Prepare-se para momentos de muita emoção na primeira semifinal do Canta Comigo Teen 5, que vai ao ar neste domingo, a partir das 18h, na tela da RECORD.