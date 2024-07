Barcelona, Dublin e Porto: Alma Thomas relembra apresentações internacionais nas redes sociais A jurada do Canta Comigo Teen coleciona performances em destinos incríveis Novidades|Do R7 25/07/2024 - 15h24 (Atualizado em 25/07/2024 - 15h26 ) ‌



Alma uniu o útil ao agradavel, trabalhando e conhecendo novos países Reprodução/Instagram

Os últimos meses foram badalados na vida de Alma Thomas! A jurada do Canta Comigo Teen viajou por diversos países europeus para apresentações musicais e para ‘turistar’. Ela publicou um vídeo nas redes sociais e deixou os fãs super orgulhosos da carreira internacional da cantora.

Alma escreveu: “Se entregar ao momento e viver ao máximo o presente e o nosso potencial... Vivi isso com pessoas especiais nos últimos meses e não tem hora para acabar!”

A cantora passou por uma lista invejável de destinos: Londres, no Reino Unido; Paris, na França; Barcelona, na Espanha; Dublin, na Irlanda; e Porto, em Portugal. Por fim, ela pousou no Rio de Janeiro (RJ), fechando o tour com chave de ouro.

Veja:

