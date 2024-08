Bibi Valverde recebe surpresa emocionante do avô no palco do Canta Comigo Teen A mais nova finalista da temporada chorou de emoção duas vezes: ao levantar todo o painel e ao ver o vovô Novidades|Do R7 26/08/2024 - 14h16 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h16 ) ‌



O painel caiu em lágrimas com o encontro fofo Antonio Chahestian/RECORD

Talentosa e super carismática, Bibi Valverde encantou todo o painel do Canta Comigo Teen e garantiu vaga na final da temporada! A participante ficou muito emocionada com a classificação, mas nem imaginava que uma emoção ainda maior estava a caminho: o avô, Júlio Guilherme, grande incentivador da carreira musical da menina, foi encontrá-la no palco.

Aos 11 anos, Bibi brilha no canto e no teatro musical. Ela fez parte de Kafka e a Boneca, musical estrelado pelo jurado do reality, Marcos Lanza: “Quero que ele cante comigo, gosto muito dele e aprendi muito com ele no teatro!” Com esse espetáculo, ela ganhou o prêmio APCA de Intérprete Revelação em Teatro Infantil.

A mãe da jovem, Juliana, é escritora, compositora e cantora, o avô é compositor, e a tataravó era pianista de cinema mudo. A família talentosa inspirou e deu forças para Bibi entrar no mundo da música.

No palco do reality, a candidata derreteu os corações dos jurados com um discurso inspirador: “Redescobrir a força da nossa própria voz para continuar, é hoje, um templo. Meu canto é hoje, hoje memória, história, magia. Meu canto é nosso, dos que cantaram antes e dos que virão depois!” Ela arrebentou ao som de Redescobrir, de Elis Regina, e levantou todos os especialistas do painel!

‌



Emocionada com o feito, a jovem explicou que seu avô, Júlio, é um dos maiores incentivadores de sua carreira, e ficou super feliz quando Rodrigo Faro contou que ele apareceria no telão para falar com ela. Mas o vovô não apareceu na tela, ele estava logo atrás da menina, entrando no palco para abraçá-la. O momento foi muito emocionante, todos caíram em lágrimas.

Júlio aproveitou o momento para soltar belas palavras: “Para mim foi uma honra, estou muito satisfeito dela ter se apresentado aqui. Ela mostrou sua inocência e sua arte de cantar. Essa humanidade que vivemos hoje, precisa ser mais criança!”

‌



Veja:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

