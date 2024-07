Binho Ribeiro e Yaya Pagh participam da gravação do clipe de Chico e Grazi Medori Os jurados do Canta Comigo Teen estrelaram o vídeo de ‘Vem me Namorar’, do álbum ‘Forró de Pai pra Filha’ Novidades|Do R7 23/07/2024 - 10h33 (Atualizado em 23/07/2024 - 10h33 ) ‌



Os artistas contaram com uma equipe repleta de amigos Reprodução/Instagram

Há pouco mais de um mês, Chico e Grazi Medori lançaram disco inspirado na música nordestina, o Forró de Pai pra Filha. O trabalho fez sucesso nas plataformas digitais e a música Vem me Namorar ganhou um clipe. A jurada do Canta Comigo Teen convidou amigos do painel para participarem das cenas, Binho Ribeiro e Yaya Pagh toparam na hora!

Grazi agradeceu a presença dos amigos nas gravações e fez um post emocionado sobre o trabalho: “Resgatamos o romance épico, a delicadeza, o amor, a paquera, a cumplicidade… Compartilho um trechinho para deixar vocês bem curiosos com essa produção que vem por aí!”

Confira:

Binho também repercutiu o clipe. O cantou publicou foto com a equipe e escreveu: “Chico Medori já tocou com Dominguinhos, Wilson Simonal, Toquinho, Fábio Junior, Fafá de Belém, Eduardo Araujo, Silvinha, Claudya, Raul Seixas e Guilherme Arantes. Artistas que são grandes influências no meu trabalho. [...] Obrigado, Grazi, por este convite especial e este set incrível de gravação.”

Veja:

Yaya contou os detalhes dos bastidores e lembrou dos trabalhos que já fez: “Minha quinta participação em clipes nacionais, fico emocionada de mais uma vez participar em enredo da virtualização de um sonho musical, honrada pela confiança e carinho. Amo vocês!”

Olha só:

Em breve, o vídeo será lançado, fique atento!

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

