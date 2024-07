Bruno Sutter antecipa lançamento do álbum do Massacration: ‘Nasceu! Prematuro’ Sempre com bom humor, jurado do Canta Comigo Teen 5 anunciou que adiantou o lançamento de ‘Metal Is My Life’, pois não aguentou de ansiedade

Novidades|Do R7 12/07/2024 - 18h28 (Atualizado em 12/07/2024 - 18h28 ) ‌



