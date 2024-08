Candidata de Sete Lagoas (MG) aposta em clássico da ópera italiana para conquistar jurados no palco do Canta Comigo Teen Larissa Faria, de apenas 10 anos, é a representante da região no reality musical; assista! Novidades|Do R7 14/08/2024 - 11h50 (Atualizado em 14/08/2024 - 11h50 ) ‌



A pequena começou a se interessar por música clássica ainda em casa Edu Moraes/RECORD

Larissa Faria, de 10 anos, será a candidata de Minas Gerais no palco do Canta Comigo Teen deste domingo (18). Natural da cidade de Sete Lagoas, a jovem talento vai apostar num clássico da ópera italiana, Quand M´en Vo, do compositor Giacomo Puccini.

A mineira começou a se interessar por música clássica ainda em casa, já que o pai, além de ter experiência com canto lírico, colocava músicas do estilo na televisão. Um dia, percebeu que a filha conseguia imitar os cantores bem e decidiu ensinar as letras e técnicas de respiração para ela. Hoje, Larissa canta em igrejas e eventos da região. Em 2022, ganhou o título de A Mais Jovem Cantora Lírica. Canta em 5 línguas: espanhol, italiano, francês, inglês, português.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

