Candidatos do interior de São Paulo estarão em peso no Canta Comigo Teen Cidades de Boituva, Brodowski, Itu e Jacareí serão representadas no palco da atração neste domingo (11) Novidades|Do R7 09/08/2024 - 16h57 (Atualizado em 09/08/2024 - 16h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Representando o interior, jovens talentos mesclam hits clássicos e atuais da música brasileira RECORD/Edu Moraes

Cinco jovens talentos do interior de São Paulo estarão no Canta Comigo Teen deste domingo (11). Os candidatos estarão representando as cidades de Boituva, Brodowski, Itu e Jacareí.

O primeiro é Miguel Tozetti, de 15 anos, de Boituva. Para tentar se classificar no programa, vai cantar Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, do cantor Lô Borges. Seu interesse pela música começou aos 8 anos, quando sua mãe o matriculou em aulas de piano. Além do instrumento de teclado, ele também toca guitarra, baixo e está aprendendo bateria.

A segunda representante do interior de São Paulo, é Maria Fernanda, de 10 anos, de Brodowski. A pequena vai representar a canção Solteiro Forçado, de Ana Castela. Maria Fernanda começou a cantar por causa do pai, pediu um violão para ele e começou a tocar. Hoje em dia, faz pequenos shows na cidade onde mora.

A cidade de Itu terá duas jovens representantes: Gabi Ming, de 10 anos, e Mary Ribeiro, de 16 anos. A pequena Gabi, era ninada pelos seus pais com as músicas de Raul Seixas e Rita Lee. A garotinha canta em teatros e até na praça de alimentação do shopping de sua cidade. No programa vai cantar o sucesso Malandro, da eterna Elza Soares. Já a segunda representante de Itu, Mary Ribeiro, começou na música com o incentivo de sua mãe, que cantava em barzinhos e a colocou em aulas de canto. Na atração, ela vai apostar no hit de Sobrevivi, de Glória Groove.

Publicidade

Murilo Araújo, de 13 anos, vai representar a cidade de Jacareí. E, para tentar impressionar o painel de 100 jurados, o garoto escolheu o clássico Nuvem de Lágrimas, da cantora Roberta Miranda. O pai de Murilo é músico e cantor, por causa disso, o garotinho cresceu querendo subir nos palcos. E a carreira do menino começou, de fato, justamente quando ele fez uma participação na live de um show de seu pai. Desde então, o jovem talento não parou mais!

Sobre o formato

Publicidade

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja também: Rodrigo Faro é um superpai e podemos provar!