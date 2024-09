Canta Comigo Teen define os últimos dois finalistas da temporada com participação especial de Peninha neste domingo (15) Grandes sucessos como Eu Só Quero um Xodó e Lovely embalam a noite decisiva para os jovens talentos Novidades|Do R7 11/09/2024 - 12h29 (Atualizado em 11/09/2024 - 12h29 ) ‌



Os últimos candidatos sobem ao palco prontos para dar o seu melhor e conquistar um lugar entre os finalistas Felipe Marques/RECORD

No último domingo (8), a primeira semifinal do Canta Comigo Teen foi um verdadeiro espetáculo! Agora, as emoções prometem ser ainda mais intensas na segunda semifinal, onde as duas últimas vagas da disputa estão em jogo.

Neste domingo (15), os últimos candidatos sobem ao palco prontos para dar o seu melhor e conquistar um lugar entre os finalistas. A regra é clara: quem emocionar os 100 jurados vai para o Top 3 e precisa se manter lá até o fim. A cada apresentação, o clima de tensão só aumenta, e a expectativa para ver quem serão os finalistas que completarão o time é alta.

A competição musical mais emocionante da TV brasileira terá uma seleção eclética de músicas que prometem agradar a todos os gostos. Entre as canções, estão clássicos nacionais e internacionais, como: Eu Só Quero um Xodó, de Dominguinhos, Te Amar Foi Ilusão, de Bruno & Marrone, e Do Seu Lado, do Jota Quest. Representando os hits internacionais, teremos performances de Lovely, da Billie Eilish, e Tutti Frutti, do Little Richard, entre outros sucessos.

O Canta Comigo Teen terá um jurado especial na segunda semifinal: Peninha. Com uma carreira iniciada em 1972 e mais de 50 anos de experiência, o artista é um ícone da música brasileira. Suas composições foram interpretadas por grandes nomes como Tim Maia, Caetano Veloso e Fábio Jr. É vencedor de três Prêmios Sharp de Música, incluindo Melhor Disco e Melhor Música por sucessos como Alma Gêmea e Sozinho. Como jurado, Peninha trará uma perspectiva única e valiosa para avaliar e orientar os semifinalistas nesta etapa decisiva.

‌



A resposta de quem conquistará esses lugares tão cobiçados só será revelada no fim do programa, mas uma coisa é certa: neste domingo, os jurados e o público estarão prontos para viver uma montanha-russa de emoções.

Sobre o formato

‌



O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

A segunda semifinal do Canta Comigo Teen vai ao ar neste domingo, a partir das 18h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.