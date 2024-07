Cantora de Sete Lagoas aposta em sucesso de Adele para conquistar os cem jurados Elis Cristine, de 13 anos, estreia no palco do Canta Comigo Teen neste domingo (14); não perca

Elis Cristine, de 13 anos, é do município de Sete Lagoas e irá marcar presença no Canta Comigo Teen Divulgação/RECORD

E tem mineira no segundo episódio do Canta Comigo Teen, neste domingo (14). A jovem Elis Cristine, de 13 anos, é do município de Sete Lagoas, situada a pouco mais de 70 Km da capital Belo Horizonte. No programa, ela apostará no sucesso de Adele, Easy On Me para tentar conquistar o sim dos 100 jurados.

Elis descobriu seu talento musical desde muito pequena, quando surpreendeu seu pai ao cantar um solo de Guns N’ Roses aos 3 anos, enquanto ele tocava guitarra. Seu maior sonho é seguir carreira como cantora e dançarina com estabilidade financeira e uma vida confortável.

Sempre faz eventos com o pai tocando. A mãe administra a carreira e alimenta as redes sociais. A família vive da música.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.

Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, na tela da RECORD.