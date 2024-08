Capital do Maranhão será representada em grande estilo no palco do Canta Comigo Teen deste domingo (11) Natural de São Luís (MA), Vitória Cardoso aposta em hit internacional para garantir sua vaga na competição; não perca! Novidades|Do R7 08/08/2024 - 17h15 (Atualizado em 08/08/2024 - 17h15 ) ‌



Confira todas as emoções do programa na tela da emissora RECORD/Edu Moraes

Uma jovem talentosa da capital do Maranhão, estará no Canta Comigo Teen deste domingo (11). Vitória Cardoso, de 16 anos, é natural de São Luís (MA). A adolescente vai tentar garantir sua vaga na classificatória com a interpretação I’d Rather Go Blind, da cantora americana Etta James.

A jovem começou a cantar sozinha, enquanto a mãe arrumava a casa. Já participou de um programa de TV local cantando, e ganhou uma bolsa de estudos. Nesse curso, ela aprende mais sobre a cultura de São Luís (MA), e se apresenta para crianças carentes, onde se diverte muito. Vitória se inspira nas grandes divas americanas, e seu maior sonho é ganhar um prêmio como cantora.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

