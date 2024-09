Carinho! Angel surpreende Rodrigo Faro com presente feito à mão A jovem é fera no crochê e confeccionou uma lembrança para o apresentador do Canta Comigo Teen Novidades|Do R7 02/09/2024 - 05h25 (Atualizado em 02/09/2024 - 05h25 ) ‌



Além de cantar, a candidata coleciona talentos Reprodução/RECORD

A repescagem do Canta Comigo Teen trouxe lindas surpresas para o palco neste domingo (1º). Entre as emoções, Angel voltou a brilhar no reality musical, e após uma bela performance de Divino, Maravilhoso, presenteou Rodrigo Faro com uma lembrança feita à mão, mostrando mais um de seus talentos!

A jovem participou da última classificatória e acabou sendo eliminada. Na repescagem, cantou sucesso de Gal Costa e garantiu 92 pontos! Ela foi a primeira a se apresentar no episódio, e além de mostrar todo a sua desenvoltura na música, mostrou mais um talento, o crochê.

Ela disse para Faro: “Trouxe um presente para você, feito à mão! Estava lá no camarim, um pouco nervosa de voltar aqui. Fiz esses coraçõezinhos de crochê e trouxe um para você. Se eu pudesse, faria um para todos os 100 jurados”, disse.

Faro ficou emocionado com o carinho!

Assista :

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

