‘Catwalk’: Lily Nobre lança música nesta sexta (12)

Os fãs da cantora estão ansiosos pelo novo hit Reprodução/Instagram

Os fãs estavam intrigados com as movimentações de Lily Nobre nas redes sociais. A jurada do Canta Comigo Teen ocultou todos os posts do Instagram e fez mistério. Agora, todos já sabem: vem lançamento por aí! A artista publicou uma foto anunciando o novo hit, Catwalk, que estará disponível nas plataformas de áudio nesta sexta (12).

O pessoal amou a novidade: “Vem forte”, disse um internauta. Outro comentou: “Vai ser sucesso!”

Nos stories, Lily deixou o link para o pré-save do lançamento e instigou a curiosidade da galera, perguntando qual estilo de música eles acham que ela criou.

Veja:

