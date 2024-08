Cidade de Varginha estará presente no Canta Comigo Teen deste domingo (11) A mineirinha, de 13 anos, cantará sucesso de Maiara & Maraísa e Marília Mendonça no programa musical Novidades|Do R7 08/08/2024 - 14h21 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Laura Luise, de 13 anos, vai marcar presença no palco do Canta Comigo Teen Edu Moraes/RECORD

Laura Luise, de 13 anos, natural de Varginha (MG), vai marcar presença na sexta classificatória do Canta Comigo Teen, neste domingo (11). Ela vai subir ao palco do programa musical para cantar o sucesso sertanejo Esqueça-me Se For Capaz, das cantoras Maiara & Maraísa e Marília Mendonça.

Laura fez sua primeira apresentação em um evento da escola, para quase mil pessoas. Com 10 anos, a garotinha subiu em um palco sem a mãe ver e fez uma homenagem à Marília Mendonça – que tinha acabado de falecer - e surpreendeu a todos. Em 2022, ela entrou no conservatório de música onde estuda canto e violão.

Fora da música, que é sua grande paixão, a jovem tem grande aptidão para matemática e vai disputar as Olimpíadas dessa área neste ano. Outra curiosidade é que Laura aprendeu xadrez no começo da pandemia e gosta tanto da atividade que em breve vai competir em um torneio do jogo de tabuleiro.

Sobre o formato

Publicidade

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.