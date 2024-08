‘Cidade Deserta’: Ovelha anuncia single novo nas redes sociais O jurado do Canta Comigo Teen já liberou a música no YouTube, mas o lançamento nas plataformas de áudio ocorre no dia 16 de agosto Novidades|Do R7 06/08/2024 - 11h56 (Atualizado em 06/08/2024 - 11h56 ) ‌



A canção romântica já conquistou os corações dos fãs Edu Moraes/RECORD

Tem sucesso novo na área! Ovelha divulgou a música Cidade Deserta nas redes sociais. O jurado do Canta Comigo Teen liberou a canção primeiramente no YouTube, e no dia 16 de agosto, lança oficialmente o single em todas as plataformas de áudio. Os fãs adoraram a novidade!

Com pegada romântica, característica forte do cantor, a música fala sobre a saudade de um amor que foi embora. Confira um trecho da letra: “Até mesmo aquela praça, onde a gente se encontrava, já não existe mais. Na memória só lembranças, do que foi felicidade”.

Nos comentários, os seguidores parecem ter curtido a nova composição: “Sucesso garantido”, escreveu uma internauta. Outra comentou: “Que voz é essa, linda! Por isso que te amo cada vez mais!”

Veja a publicação:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

