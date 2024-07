Clássicos brasileiros e hits internacionais vão invadir o Canta Comigo Teen neste domingo (14) No segundo episódio, os jovens talentos vão entregar tudo no palco para conquistar os 100 jurados

O programa vai ao ar a partir das 18 horas, na tela da RECORD Edu Moraes/RECORD

Neste domingo (14), os competidores do Canta Comigo Teen vão apostar na mistura de hits clássicos e atuais na segunda classificatória do programa musical comandado por Rodrigo Faro. Será que vão conseguir encantar os 100 jurados com suas apresentações?

Entre os sucessos escolhidos no reality, estão: Medo Bobo, de Maiara & Maraisa; Reconvexo, da Maria Bethânia; Mamma Mia, do Abba; Ainda Ontem Chorei de Saudade, de João Mineiro & Marciano; Easy On Me, da Adele; Sozinho, do Caetano Veloso; A Lua me Traiu, da Banda Calypso; It’s a Heartache, da Bonnie Tyler; Girassol, de Priscilla e Whindersson Nunes e Soul de Verão, da Sandra de Sá.

Ticiane Pinheiro estará nos bastidores da atração para entrevistar os competidores e seus familiares.

Lembrando que os pequenos cantores precisam empolgar o painel de 100 jurados para terem a possibilidade de avançar na disputa. Se qualquer um deles gostar da performance do candidato, pode se levantar e, da própria cabine, cantar com o competidor. Quanto mais técnicos em pé, mais pontos o participante consegue acumular. Quem chegar na final e vencer, leva para casa o prêmio de R$ 200 mil.

E também vai acontecer o segundo Duelo de Jurados desta temporada. A cada programa, dois jurados do painel são sorteados para duelar no palco e quem vai decidir quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.com.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem são os 100 jurados do Canta Comigo Teen 5 :