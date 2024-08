Com hit de Lady Gaga, Lorena Markx marca presença no Canta Comigo Teen A jovem talento, de 11 anos, vai representar São João da Boa Vista (SP) com a música Always Remember Us This Way; não perca! Novidades|Do R7 14/08/2024 - 12h44 (Atualizado em 14/08/2024 - 12h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O interesse de Lorena pela música surgiu desde muito pequena Edu Moraes/RECORD

No Canta Comigo Teen do próximo domingo (18), Lorena Markx, de 11 anos, será uma das representantes do interior do estado de São Paulo. Natural da cidade de São João da Boa Vista, ela vai apostar no hit Always Remember Us This Way, da popstar americana Lady Gaga.

O interesse de Lorena pela música começou desde muito pequena, quando usava o controle remoto como microfone e cantava e dançava em frente à TV. Outra paixão dela é a atuação. No momento, ela faz curso de interpretação para TV e cinema.

No palco do Canta Comigo Teen, ela promete fazer uma boa performance para os jurados, interpretar cada sílaba e cantar com muita garra e determinação para conseguir se classificar.

Sobre o formato

Publicidade

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Sorria! Relembre momentos divertidos do Canta Comigo Teen 5: