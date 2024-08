Conheça Davi Sertanejo, finalista que realizou um sonho no Canta Comigo Teen O jovem recebeu 100 pontos ao interpretar sucesso de João Paulo e Daniel Novidades|Do R7 26/08/2024 - 17h28 (Atualizado em 26/08/2024 - 17h28 ) ‌



Com apenas 9 anos, Davi colocou todos os jurados do painel para cantarem com ele Antonio Chahestian/RECORD

Davi Sertanejo tinha o sonho de cantar em um programa de TV, e não só realizou o desejo no palco do Canta Comigo Teen, como fez uma apresentação perfeita e garantiu vaga na final do reality! Aos 9 anos, o jovem mostrou toda a sua dedicação à música, fruto de um talento autodidata que floresceu há cinco anos.

Ainda muito cedo, aos quatro anos, o menino começou a batucar em casa e o pai, André Carlos, percebeu que ele tinha ritmo. Um tempo depois, Davi pegou o violão do irmão, e mesmo sem saber tocar, conseguiu tirar algumas melodias. O pai resolveu matricular o filho em um curso do instrumento, e com poucas aulas, o talento surpreendeu. Em seguida, sozinho, Davi começou a cantar também: “De lá para cá, não parei mais!”

André batizou o filho com o nome artístico, Davi Sertanejo, pois ambos gostam do estilo musical. No palco do reality, o jovem soltou o vozeirão com Minha Estrela Perdida, clássico de João Paulo e Daniel, e conquistou nota máxima!

Rodrigo Faro ficou impressionado com a tranquilidade do rapazinho: “Cantou, detonou, emocionou todo mundo e está aqui como se nada tivesse acontecido. Cara, você canta muito bem!”

Adriana Farias, a violeira do painel, adorou a apresentação: “O que eu tenho para falar? Você já está perfeito! Foi lá na raiz, buscou uma música de João Paulo e Daniel, gostei do bom gosto. A gente que ama música raiz fica feliz quando vê um pequenino como você mandando super bem, preocupado com afinação, com as terminações. Gostei demais, mereceu esse 100!”

Alguma dúvida de que vai ter sertanejo raiz na final do reality?

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

