Conheça Larissa Faria, a finalista poliglota do Canta Comigo Teen Aos 10 anos, a candidata ostenta o título de cantora lírica mais jovem do Brasil e fala cinco línguas Novidades|Do R7 19/08/2024 - 13h26 (Atualizado em 19/08/2024 - 13h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A jovem recebe aulas de canto lírico do próprio pai Edu Moraes/RECORD

Já imaginou descobrir seu dom aos dois anos? Foi o que aconteceu com Larissa Faria. A jovem foi lapidada desde cedo para ser uma ótima intérprete, quem fez isso foi o próprio pai, Eduardo, que é cantor lírico. A candidata encantou todos os jurados do Canta Comigo Teen com apresentação em italiano e garantiu vaga na final do reality.

“Desde os dois anos, meu pai percebeu que eu tinha um jeitinho para cantar. Então ele começou a me dar técnicas de respiração para melhorar a voz”, contou Larissa à Ticiane Pinheiro.

Aos 8, ganhou o título de cantora lírica mais jovem do Brasil. Hoje, aos 10, canta ópera em cinco línguas: latim, italiano, francês, inglês, e português.

Com um professor particular em casa, a menina aflorou todo o talento. Além de pai e mestre, Eduardo é o grande incentivador de Larissa, e antes dela entrar no estúdio, disse: “Você estudou muito, está preparada. Vai lá no palco, onde é seu lugar, e se apresente com muita emoção, Papai te ama!”

‌



E não é que ela arrasou? Larissa soltou a voz com Quand M´en Vo, de Giacomo Puccini e levantou todo o painel! Os jurados estavam em prantos, muito emocionados com o talento da jovem. Allan Vilches quase não conseguiu falar: “Estou com a voz embargada. O que a Larissa fez com a gente, não se faz com ninguém”, brincou. Ele elogiou a performance, disse que a jovem é uma “pérola” e exaltou a importância do estudo para o sucesso na carreira.

Penélope Nova também comentou: “Música e emoção, quando caminham juntas, fazem com que as palavras sejam desnecessárias. Tudo isso e muito mais é música. Fiquei muito arrepiada o tempo todo e não pude conter as lágrimas. O mais lindo foi ver que a cada intervalo e verso, você sorria porque sabia que estava conseguindo fazer o que se propôs” Uau!

‌



Relembre a apresentação:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre os candidatos que já se classificaram no Canta Comigo Teen: