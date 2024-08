Conrado derrete o coração dos fãs com declaração de amor no aniversário de Andréa Sorvetão A jurada do Canta Comigo Teen também recebeu inúmeros parabéns dos amigos Novidades|Do R7 01/08/2024 - 17h21 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O casal faz parte do painel de estrelas do reality musical Reprodução/Instagram

Andréa Sorvetão fez aniversário nesta quinta (1º) e ganhou uma declaração de amor do marido, Conrado. O jurado do Canta Comigo Teen deixou os seguidores encantados com os parabéns cheios de amor nas redes sociais. Além do cantor, amigos do painel também encheram a aniversariante de carinho.

Conrado publicou uma imagem da esposa e escreveu: “Escolhi essa foto porque nela tem muita luz. E é desse jeito que você merece viver. Nunca vão conseguir te colocar em um lugar em que você não brilhe, porque esse foi um dom que Deus te deu, o que incomoda muito as pessoas que na escuridão vivem. Parabéns! Muitos anos de vida! Eu estou aqui para tudo. Sempre. E você sabe. Eu te amo”.

Andréa respondeu: “Meu amor, muitos não entendem nossa conexão… Agradeço a Deus por ter te separado para mim”. Fofos, não é?

Nos comentários, choveram mensagens de parabéns e elogios. André Marinho e Lorena Alexandre, amigos do reality, deixaram seus votos de aniversário.

Publicidade

Confira:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Quase lá! Conheça os participantes que já se classificaram no Canta Comigo Teen 5: