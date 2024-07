Conselho de especialista! Guga Nandes dá dica para que os candidatos cheguem ao tom perfeito O jurado do Canta Comigo Teen falou sobre registro vocal e região de apoio da voz Novidades|Do R7 26/07/2024 - 15h07 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h07 ) ‌



O cantor citou um fator importante para garantir boas performances Antonio Chahestian/RECORD

As dicas dos jurados do Canta Comigo Teen valem ouro! Para quem quer seguir carreira musical, ou se aperfeiçoar para as apresentações no programa, ficar por dentro dos conselhos é fundamental. Guga Nandes deu sugestões sobre tom nas redes sociais do reality.

Ele explicou: “É muito importante você se ligar onde está colocando sua voz, sua região de apoio. De repente, você tem alguma nota que queira alcançar e muitas vezes não consegue. Então, isso vai muito do estudo, da técnica que você vai adquirindo com o tempo”.

Guga adicionou: “Mas é importante sempre cantar na sua região. Procurar um tom que seja confortável para você, cada um tem o seu registro vocal”.

Curtiu os conselhos?

Confira:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD.

