Dani Buarque anuncia lançamento e maratona de apresentações com a banda: 'Três shows em 30 horas' A jurada do Canta Comigo Teen vai soltar música nova com o The Monic nesta sexta (12)

‌



Que tal aproveitar um fim de semana cheio de rock? Reprodução/Instagram

Dani Buarque é guitarrista e vocalista da banda The Monic. Nesta sexta (12), eles lançam Nocaute em todas as plataformas digitais. Além da novidade, a jurada do Canta Comigo Teen contou uma curiosidade, o quarteto vai fazer uma maratona de apresentações pelo estado de São Paulo, com três shows em um intervalo de apenas 30 horas.

Primeiro, a banda deixou os fãs ligados no novo single: Nocaute será lançado na sexta, logo nos primeiros minutos da madrugada.

Olha só:

Já a maratona de shows, poderá ser acompanhada pelos fãs em três cidades. Primeiro, eles passam por Presidente Pudente (SP), no Sesc Thermas, na sexta (12), e terão participação do Detonautas e Fernanda Lira. No dia seguinte, se apresentam às 13 horas no Festival de Rock gratuito, localizado na Estação Ferroviária de Rio Claro (SP). De lá, eles correm para a capital paulista e fecham a noite no Women’s Music Event, no Cine Joia.

Veja:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD.

