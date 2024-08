De volta! Lilian Menezes interpreta Elis Regina em nova turnê do musical A jurada do Canta Comigo Teen vai percorrer capitais do nordeste e sudeste do Brasil Novidades|Do R7 01/08/2024 - 12h54 (Atualizado em 01/08/2024 - 12h54 ) ‌



Lilian brilha ao dar vida para a eterna 'pimentinha' Reprodução/Instagram

Para quem já estava com saudades, Elis, A Musical volta com tudo em nova temporada! A jurada do Canta Comigo Teen, Lilian Menezes, interpreta Elis Regina como atriz alternante em parceria com Laila Garin. O espetáculo vai percorrer Fortaleza (CE), Recife (PE), São Luís (MA), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Com direção de Dennis Carvalho, a atração já venceu premiações importantes do ramo, como Melhor Espetáculo, pelo Prêmio Reverência, e Melhor Cenografia e Coreografia, no Prêmio Bibi Ferreira.

As vendas de ingressos já foram abertas para o nordeste e Rio de Janeiro. O musical vai passar de 13 a 15 de setembro no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza (CE). De 27 a 29 de setembro, estará no Teatro Arthur Azevedo, em São Luís (MA). Nos dias 4 e 5 de outubro no Teatro Guararapes, em Recife (PE).

No Rio de Janeiro (RJ), o espetáculo estreia 11 de outubro e permanece até 3 de novembro, no Teatro Riachuelo Rio. São Paulo (SP) recebe o musical de 8 de novembro a 1º de dezembro, mas ainda não está com vendas abertas. Vale a pena ficar de olho!

