Dez novos talentos sobem ao palco do Canta Comigo Teen para a 5ª classificatória da temporada neste domingo (4) Buscando as vagas nas próximas fases, os jovens se entregam aos clássicos da música brasileira Novidades|Do R7 31/07/2024 - 16h55 (Atualizado em 31/07/2024 - 16h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Rodrigo Faro apresenta Canta Comigo Teen desde 2020 Antônio Chahestian/RECORD

A cada domingo, jovens talentos sobem ao palco do Canta Comigo Teen e entregam tudo para impressionar o painel de jurados. No programa desta semana, que vai ao ar neste final de semana (04), dez novos cantores vão mostrar suas habilidades em busca do troféu e do prêmio de R$ 200 mil.

Entre os hits escolhidos, estão: Fim de Tarde, da Fat Family; Sebastiana, do Jackson Do Pandeiro; Retalhos de Cetim, de Benito di Paula; Entre Tapas e Beijos, da dupla Leandro e Leonardo; É Com Ela Que Eu Estou, do Cristiano Araújo; Don’t Speak, do grupo No Doubt; Retratos dos Meus Pelegos, da Analise Severo; Nova York, da dupla Chrystian & Ralf; Tente Outra Vez, de Raul Seixas; Rolling in the Deep, da Adele e muitos outros.

Na atração ainda acontece o emocionante e divertido Desafio dos Jurados. A cada episódio, dois jurados do painel são sorteados para duelar no palco e quem decide o vencedor da disputa é o público, através do voto no R7.com.

Sobre o formato

Publicidade

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre os candidatos que já avançaram de fase no Canta Comigo Teen 5: