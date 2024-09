Dia de rock! Painel vibra com ‘Born to Be Wild’ no Desafio dos Jurados O Canta Comigo Teen deste domingo (8) contou com um super sucesso de 1968 Novidades|Do R7 08/09/2024 - 19h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 19h00 ) ‌



Clássico do rock fez os especialistas brilharem no programa Antonio Chahestian/RECORD

Quando se fala de rock, é impossível não lembrar da marcante Born to Be Wild da banda de Steppenwolf! Neste domingo (8), o Desafio dos Jurados contou com o clássico para animar ainda mais a primeira semifinal do Canta Comigo Teen.

Lançada em 1968, a música virou rapidamente um dos maiores hinos do rock’n’roll e abriu as portas para o estilo heavy metal. A canção conta com versões de sucesso com The Rolling Stones e Ozzy Osbourne.

No painel, coube a Allan Vilches iniciar a apresentação, seguido por Wina, Bruno Sutter, Talita Dias, Anna Maz e Helleno. Eles deram um show!

Dá uma olhada:

