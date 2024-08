Diadema e Santana de Parnaíba representam a Grande SP no palco do Canta Comigo Teen deste domingo (4) Na quinta classificatória da temporada, os jovens da região vão apostar em músicas de Fat Family e Raul Seixas Novidades|Do R7 01/08/2024 - 12h55 (Atualizado em 01/08/2024 - 12h55 ) ‌



Carolzinha e Danilo representam a Grande SP no palco do Canta Comigo Teen Antonio Chahestian/RECORD

Dois adolescentes da Grande São Paulo estarão no Canta Comigo Teen deste domingo (4), Carolzinha representará a região de Diadema, já Danillo Gomes, a cidade de Santana de Parnaíba.

Carolzinha, de 14 anos, vai apostar no sucesso Fim de Tarde, do grupo de irmãos Fat Family, para empolgar o painel de 100 jurados. Ela sempre cantou em casa, mas os pais nunca perceberam seu talento. Até que uma vizinha contou que ficava emocionada pela voz da menina. Aos 13 anos, durante uma apresentação da escola, um maestro da casa de música da cidade a ouviu e ofereceu aulas de canto. Ela não tem costume de se apresentar em público, somente na igreja.

De Santana de Parnaíba, Danillo Gomes, de 16 anos, promete encantar ao som do maluco beleza, Raul Seixas, com o hit Tente outra vez. O adolescente começou a pegar gosto pela música vendo seu pai no karaokê. Com 9 anos começou a fazer aulas de canto e, com 10, participou de uma festa nordestina interpretando moda de viola. A partir daí, não parou mais. Inclusive fez a abertura de um show de Amado Batista e foi muito elogiado pelo público. Ele se apresenta no pesqueiro da sua cidade todo fim de semana e também na praça, onde toca sertanejo

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.