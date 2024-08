Direto do forno! Vitor Federado lança pagode para embalar corações apaixonados Na web, o jurado do Canta Comigo Teen divulgou o projeto e ainda convidou seguidores para participar da festa de lançamento; confira! Novidades|Do R7 30/08/2024 - 14h16 (Atualizado em 30/08/2024 - 14h16 ) ‌



Mesclando estilos, o artista se identifica como cantor de samba-pop Reprodução/Instagram

Combinação perfeita de tradição e modernidade, o cantor e compositor Vitor Federado, que também integra o painel de jurados do reality musical da RECORD, mostra que a música está em constante evolução.

Na sua discografia, o artista domina o pagode e o samba que, apesar de muito tradicionais no país, sempre se renovam. Apesar de não abandonar as origens, Federado inova os gêneros na sua maneria de se expressar e, para a alegria dos fãs, fazer música.

Em seu perfil oficial na web, o jurado do Canta Comigo Teen 5 anunciou nesta quinta (29), mais um lançamento: De novo, amor?!. O single promete trazer aquela dose de sofrência, mas, ao mesmo tempo, de superação.

Mantendo o contato próximo que tem com seu público, o cantor chegou até mesmo a promover um sorteio entre os fãs para levar dois deles à festa de lançamento do projeto. Afinal, quem não gostaria de curtir uma boa música ao lado do cantor que a criou? Além disso, ele também publicou mais spoilers do som e do evento tão aguardado pelo público.

Ouça a faixa:

Confira a postagem:

Fique ligado: Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

