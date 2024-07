Diversão! Veja spoilers do terceiro episódio do Canta Comigo Teen O programa vai ao ar neste domingo (21), a partir das 18 horas, na tela da RECORD Novidades|Do R7 19/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vai rolar passinho no palco do reality musical? Edu Moraes/RECORD

Se você adorou o segundo episódio do Canta Comigo Teen, não perde por esperar o terceiro! O programa está repleto de diversões, além das performances que vão fazer o público ficar de queixo caído. Vai rolar convidado especial no painel, Duelo de Jurados avassalador e histórias de vida emocionantes dos candidatos. Se liga!

A playlist está mais especial do que nunca, com hits dançantes, como Eu Acho Que Pirei, de Sandy & Junior, e Sorte Grande, da Ivete Sangalo. Mas também vai rolar aquela sofrência gostosa de Chora Peito, da dupla Chrystian & Ralf, e Alô, de Chitãozinho & Xororó.

O jurado convidado do painel é Flávio Venturini, que acumula mais de 45 anos de história na música. O clássico Todo Azul do Mar, do artista, será cantado por um dos candidatos. Será que Flávio vai se emocionar?

O público também vai acompanhar um Duelo de Jurados incrível, e poderá votar no especialista favorito no R7.com. O artista que receber mais votos, leva o troféu para casa! As vencedoras dessa temporada são Isabella Gaspary e Lorena Tucci. Será que vem mais uma campeã ou dessa vez teremos o primeiro jurado vencedor?

Publicidade

Quem não cantar no duelo, vai poder soltar a voz no painel com um hit no Desafio dos Jurados, quando todo o paredão se une e arrebenta nos vocais.

Preparados para o último spoiler? Aí vão os nomes dos participantes que se apresentam neste domingo (14): Angel Alexandre, Carla Mota, Cath Gordilho, Isa Ricci, Lukita, Maria Clara, Mariana Carvalho, Naemy Santos, Nikolas Tomasini e Pedro Ribeiro.

Publicidade

Não vai perder, hein?

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem são os 100 jurados do Canta Comigo Teen 5 :