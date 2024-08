‘Dizem Que Sou Louco’: Markinhos Moura lança single nesta sexta (2) O jurado do Canta Comigo Teen deixou os fãs ansiosos com o anúncio da música nova Novidades|Do R7 02/08/2024 - 09h43 (Atualizado em 02/08/2024 - 09h43 ) ‌



O novo sucesso do cantor será disponibilizado em todas as plataformas digitais Edu Moraes/RECORD

Com voz poderosa, Markinhos Moura promete mais um sucesso para o público! O dono do clássico Meu Mel, que chacoalhou a década de 1980, vai lançar a música Dizem Que Sou Louco nesta sexta (2). Segundo o jurado do Canta Comigo Teen, as “abelhas”, como ele chama as fãs, podem aguardar hit!

Ele disse: “Estou aqui para anunciar aquilo que vocês estão esperando há muito tempo. E foram vocês que pediram. O quê? Música nova!”

As fãs piraram com a novidade! Uma internauta escreveu: “Vai ser mais um sucesso”. E não parou por aí, um seguidor comentou: “Eu sou louco, mesmo, pelas tuas canções!”

Ao longo do dia, Markinhos vai liberar a canção em todas as plataformas digitais. Fique atento!

Confira:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

