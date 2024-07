DJ Charles usa inteligência artificial para imaginar futuro com Thalita Pertuzatti O namorado da jurada do Canta Comigo Teen publicou uma imagem dela gravidinha

O DJ soltou a criatividade para a declaração de amor Reprodução/Instagram

Thalita Pertuzatti, a Whitney Houston do Canta Comigo Teen, foi surpreendida por uma atitude de DJ Charles, seu namorado. O rapaz usou aplicativos de inteligência artificial para planejar o futuro com a amada, e ainda fez uma baita declaração de amor para ela. A cantora apareceu grávida nas imagens!

Ele escreveu nas redes sociais: “Tomem cuidado com essa tal de inteligência artificial. Ela te mostra como poderia ser o seu futuro, se você tem ansiedade, é melhor nem olhar”, brincou. Entre um vídeo divertido e outro, o casal vive trocando palavras bonitas e declarações românticas na internet.

O resultado do “experimento” do DJ foi uma Thalita gravidinha! Além do barrigão, o aplicativo mostrou como seria a filha do casal.

Veja o resultado:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

